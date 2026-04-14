Цены на спиртное выросли в магазинах Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на спиртные напитки в республике в марте 2026 года. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, в минувшем марте в Карелии крепленое вино стало дороже на 4,7%. Цены на водку выросли на 2,6%, а на отечественный коньяк - на 2,0%. При этом пиво за тот же период подешевело на 0,6%.

Ранее сообщалось о том, что жителям Карелии предлагают обменять мелочь на купюры.