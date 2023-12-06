Бывшего украинского депутата убили в Подмосковье

Бывшего депутата Верховной рады Украины, по предварительным данным, расстреляли в Подмосковье. Гибель Ильи Кивы агентству «Интерфакс» подтвердили в областном следственном комитете.

По факту убийства бывшего депутата возбуждено уголовное дело. В коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа «неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия». Кива скончался на месте.

Экс-депутат переехал из Украины в Россию весной 2022 года, находился под санкциями нескольких государств. Он был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в ряде преступлений. // фото пресс-служба СУ СК по РФ