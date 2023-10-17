Бывшая чиновница возглавила Педколледж в Петрозаводске

О кадровых перестановках в министерстве образования и спорта Карелии сегодня в соцсети сообщил руководитель ведомства Роман Голубев.

Жанна Петрова, занимавшая должность первого замминистра образования, возглавила петрозаводский Педагогический колледж. К обязанностям руководителя она приступила 17 октября. В министерстве Петрова курировала общее и профессиональное образование, подготовку педагогических кадров, реализацию нацпроектов. До этого была директором школе №46.

На ее место в министерстве пришла Наталья Кармазина. К работе она приступит 18 октября. Ранее Кармазина работала в мэрии Петрозаводска и возглавляла комитет соцразвития, руководила Петрозаводским базовым медколледжем, Центром развития образования Петрозаводска и филиалом Института международного права и экономики (ИМПЭ) им. А. С. Грибоедова. // фото freepik.com/ prostooleh