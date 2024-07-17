Будущий водитель троллейбуса прогуливала занятия и лишилась денег

Отчисленная за прогулы кондопожанка понесла финансовые потери. Она не выучилась на водителя троллейбуса и заплатила за это, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Ученический договор жительница Кондопоги заключила с предприятием общественного транспорта Санкт-Петербурга. Организация заплатила за обучение и медосмотр ученицы, но эти расходы оказались напрасными.

Предприятие обратилось в суд, с ответчицы взыскали в пользу предприятия расходы на обучение и оплату госпошлины в сумме 65 тысяч рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»