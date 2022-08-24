Брать питомца с собой на работу мечтает каждый четвертый владелец

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнали отошение 2,5 тысяч россиян к возможности брать своего питомца на работу. Так, каждый девятый работодатель не против, чтобы сотрудники иногда приводили своих кошек и собак, однако каждый третий россиянин относится к такой возможности негативно.

По данным SuperJob, сегодня возможность время от времени приводить с собой на работу своих домашних питомцев есть в каждой девятой компании, где условия труда это позволяют. При этом 27% россиян одобряют такую идею, а 34%, то есть, каждый третий, относится к этому отрицательно. Еще больше противников среди тех, кто не держит кошек и собак – 38%. Нейтрально воспринимает ситуацию каждый четвертый россиянин – 26%.

Опрос также показал, что женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе – 30% против 23% соответственно. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем ниже их терпимость к присутствию четвероногих в рабочем пространстве. При этом иметь возможность время от времени брать на работу своего домашнего питомца хотели бы 5% владельцев кошек и 23% владельцев собак. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали 3% кошатников и 1% собачников. Фото: pxhere.