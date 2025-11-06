Бомж обокрал сетевой магазин в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились работники сетевого магазина. С прилавка кто-то украл товар на 4200 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний мужчина без определенного места жительства. Он признался в краже и рассказал, что дождался, пока продавцы уйдут из поля зрения, собрал различные товары и ушел, не заплатив. Украденное он потом продал, а деньги пропил.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что чиновники оставили жителей деревни в Карелии без транспорта.