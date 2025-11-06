В Карелии чиновники оставили жителей деревни без автобуса

50 жителей деревни в Карелии оказались просто-напросто отрезаны от районного центра. Муниципальный автобус к ним не заезжал – населенного пункта даже не было в маршрутном листе. Игнорирование прав людей со стороны чиновников не осталось без внимания прокуратуры.

В деревне Сельги Паданского поселения живет около 50 человек. Расстояние до Медвежьегорска около 113 километров. При этом регулярного автобусного сообщения между населенными пунктами нет.

По сведениям прокуратуры, муниципальный маршрут не предусматривал заезда автобуса в деревню. Надзорный орган обратился в суд, чтобы заставить чиновников организовать автобус в Сельгу. Суд позицию ведомства поддержал и обязал местную власть провести необходимые мероприятия в течение 6 месяцев со дня вступления судебного решения в силу.