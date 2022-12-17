17 декабря 2022, 11:59
Культура

Более шести миллионов распределили между сельскими домами культуры

На субсидию претендовали 39 ДК, но победителей всего 13

Стали известны итоги конкурса среди муниципальных образований Карелии на получение субсидий на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры.

39 домов-культуры направили заявки, но победителей всего тринадцать. Между ними разделят чуть более 6 771 000 рублей.

Кто и сколько получит, назвали в региональном министерстве культуры.

-) Воломский сельский Дом культуры – 1415,67 тыс. рублей;

-) Центр культуры Петровского сельского поселения – 370,42 тыс. рублей;

-) МУК «Радуга» (пос. Импилахти) – 383,4 тыс. рублей;

-) Центр культуры Кончезерского сельского поселения – 523,0 тыс. рублей;

-) Сегежский районный центр культуры и досуга – 292,6 тыс. рублей;

-) Ладвинский Дом культуры – 417,1 тыс. рублей;

-) МУ культуры и спорта «Радуга» (пос. Харлу) – 170,0 тыс. рублей;

-) Нововилговский Дом культуры – 702,8 тыс. рублей;

-) Культурно-спортивный комплекс «Алавойне» – 488,8 тыс. рублей;

-) Мегрегский сельский Дом культуры – 599,17 тыс. рублей;

-) Пряжинский центр досуга и творчества – 675,44 тыс. рублей;

-) Михайловский сельский Дом культуры – 382,8 тыс. рублей;

-) Этнокультурный центр «Калевалатало» – 350,38 тыс. рублей.

В комментариях подписчики написали о плачевном состоянии некоторых домов культуры. В частности, пользователь «Культурно-Спортивный комплекс Янишпольского поселения» опубликовал несколько фотографий с дырой в кровле. Другие подписчики сообщили о закрывшихся ДК в Рускеале и Питкярантском районе. // фото «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
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Министерство культуры