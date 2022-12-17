Более шести миллионов распределили между сельскими домами культуры

Стали известны итоги конкурса среди муниципальных образований Карелии на получение субсидий на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры.



39 домов-культуры направили заявки, но победителей всего тринадцать. Между ними разделят чуть более 6 771 000 рублей.

Кто и сколько получит, назвали в региональном министерстве культуры.

-) Воломский сельский Дом культуры – 1415,67 тыс. рублей;

-) Центр культуры Петровского сельского поселения – 370,42 тыс. рублей;

-) МУК «Радуга» (пос. Импилахти) – 383,4 тыс. рублей;

-) Центр культуры Кончезерского сельского поселения – 523,0 тыс. рублей;

-) Сегежский районный центр культуры и досуга – 292,6 тыс. рублей;

-) Ладвинский Дом культуры – 417,1 тыс. рублей;

-) МУ культуры и спорта «Радуга» (пос. Харлу) – 170,0 тыс. рублей;

-) Нововилговский Дом культуры – 702,8 тыс. рублей;

-) Культурно-спортивный комплекс «Алавойне» – 488,8 тыс. рублей;

-) Мегрегский сельский Дом культуры – 599,17 тыс. рублей;

-) Пряжинский центр досуга и творчества – 675,44 тыс. рублей;

-) Михайловский сельский Дом культуры – 382,8 тыс. рублей;

-) Этнокультурный центр «Калевалатало» – 350,38 тыс. рублей.

В комментариях подписчики написали о плачевном состоянии некоторых домов культуры. В частности, пользователь «Культурно-Спортивный комплекс Янишпольского поселения» опубликовал несколько фотографий с дырой в кровле. Другие подписчики сообщили о закрывшихся ДК в Рускеале и Питкярантском районе. // фото «Петрозаводск говорит»