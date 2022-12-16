Почему Пушкин на памятнике Петрозаводска изображен в печали?

Памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину установлен в 1966 году в сквере улицы, носящей его имя, рядом с Национальной библиотекой Республики Карелия.

Автор памятника – Гавриил Александрович Шульц (1904–1984), скульптор, профессор Московского высшего художественно-промышленного училища. Памятник отлит из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья.

Характерно, что в памятнике все продумано до деталей. Он представляет собой фигурную композицию. Поэт стоит в несколько надменной позе, слегка опираясь на невнятный парапет, руки скрещены на груди, левая нога слегка согнута в колене; одет в двубортный сюртук, голова не покрыта.

Но почему Пушкин столь серьезен, если не сказать грозен, расскажем в сюжете. (Видео)