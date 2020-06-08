Более десяти яхт соревновались на парусной регате в Петрозаводске

Первая клубная парусная регата «Открытие сезона-2020» в минувшую субботу в Петрозаводске. Покорять Онежское озеро вышли 12 яхт. Среди них - одиннадцать лодок от «Клуба любителей водного туризма» и одна от «Карельской спортивной парусной школы», сообщает пресс-служба министерства спорта республики.



В группу «крейсерских яхт» заявились три экипажа. Поломка помешала одному судну дойти до зоны старта. В итоге соревновались две яхты - «Ветер» и North star. «Ветер» финишировал во всех гонках первым, но после пересчета времени, уравнивающего шансы разных по скоростным качествам лодок, уступила первое место North star, проиграв им после пятичасовой борьбы одну минуту.



В группе круизеров за призовые места боролись шесть экипажей. Лидировала яхта «Карнеол», второе место - яхта «Отрада». По итогам четырех гонок бронза у Agnetha. Единственной яхтой, украсившей регату ярко-желтым парусом-генакером, стала «Омега».



В группе «Мини» стартовали три яхты класса «Ассоль» и яхта-самострой Salma. Победил экипаж «Айса», второе место - «Лисса», третье место — яхта Fermata.



Всем экипажам-призерам вручили грамоты от художника и дизайнера Юрия Пермякова, медали и призы.