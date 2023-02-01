Более 700 беженцев с Украины прибыло в Карелию

В Карелию прибыло более 700 беженцев с Украины, сообщили сегодня в республиканском СУ СК. Сотрудники ведомства регулярно встречаются с вынужденными переселенцами, чтобы помочь им адаптироваться, оказать правовую поддержку и содействие в решении любых вопросов.



С беженкой, 1941 года рождения, встретился руководитель Медвежьегорского межрайонного следственного отдела Анатолий Анисимов. Женщина приехала в регион из Мариуполя в январе. Она находится в пункте временного размещения в Медвежьегорске. Она рассказала об условиях проживания, питания, обеспечения лекарствами. Анисимов помог в решении вопроса о получении социальных выплат.

В Олонецком районе руководитель отдела встретился с 34-летним мужчиной, прибывшим из ДНР. С ним обсудили вопросы оформления документов, условия проживания, возможность трудоустройства и вопрос оказания медицинских услуг, поскольку молодой мужчина был ранен.

В Следкоме напомнили, что в Карелии организована горячая линия для беженцев (8142) 594-691. // иллюстративное изображение «Петрозаводск говорит»