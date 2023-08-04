Более 50 россиян отравились грибами

За шесть месяцев в России грибами отравились 54 человека, что на 6 меньше, чем в прошлом году. Такие данные привели газете «Известия» в Роспотребнадзоре. Один случай употребления грибов, ка в прошлом году, оказался смертельным.

Специалисты считают, что во время тихой охоты нужно руководствоваться принципом «Не уверен, что за гриб, - пройди мимо».

Лесные дары рекомендуют собирать вдали от дорог, населенных пунктов. Складывать грибы лучше в плетеные корзины, а перерабатывать сразу же после возвращения из леса. В мусорное ведро советуют отправлять червивые, дряблые, перезревшие грибы, грибы без ножек и пластинчатые. А готовить каждый вид грибов следует отдельно, считают специалисты. // фото «Петрозаводск говорит»