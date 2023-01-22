Более 200 лыжников участвуют в региональных лыжных гонках

Спортивный фестиваль «На лыжи», проходящий в выходные дни на территории спорткомплекса «Курган», объединил более 200 спортменов из Петрозаводска, Костомукши, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Пудожского и Сортавальского районов.

В минспорта республики сообщили о лидерах состязаний, победивших накануне в гонке классическим стилем. Среди девочек (2011-2012 года рождения) на дистанции 1 км 1 место заняла Злата Маркова из Кондопог. У мальчиков в этой же возрастной группе на дистанции 1,6 км выиграл Семен Смолин из Кеми.

Лидерами гонки среди 13-14-летних лыжников на дистанции 1,6 км у девочек стала Анна Сергеева из Петрозаводска, а на дистанции 3 км у мальчиков – Владислав Стогов из Костомукши. // фото Ольги Муриной/vk.com/minsportkarelia.