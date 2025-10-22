Беспилотники атаковали Ленинградскую область

Ленинградская область сегодня ранним утром подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным чиновника, три БПЛА были сбиты силами ПВО над территорией Лужского района. Еще один аппарат уничтожен над Кингисеппским районом.

В Ленобласти объявлялась воздушная тревога. На данный момент она уже отменена. Разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее сообщалось о том, что страшный пожар вспыхнул сегодня утром в Петрозаводске.