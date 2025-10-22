Страшный пожар вспыхнул утром в Петрозаводске

Сегодня в 5:20 утра на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в гаражном боксе, расположенном у дома №51 по Лесному проспекту в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место выехали десять единиц техники и 28 специалистов. В 6:59 возгорание было локализовано. Огнем повреждены 800 квадратных метров помещений. Люди не пострадали.

Причина огненного инцидента выясняется специалистами.

Ранее сообщалось о том, что мигрант погиб во время выполнения работ в Карелии.