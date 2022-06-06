Беременная мать избавилась от дочки и грозила сбросить детей с балкона

В квартире ожидающей ребенка жительницы Зеленограда нашли тело ее годовалой дочки. Ранее беременная женщина грозила сбросить своих детей с балкона, пишут «Известия».

Многодетная мама позвонила своей бывшей свекрови, чтобы рассказать об этом. Она сообщила, что ее младшая дочка умерла, а старших детей семи и четырех лет она хочет выбросить с балкона.

Женщина в ужасе вызвала полицию по адресу экс-невестки. Правоохранители нашли в квартире труп девочки. Мать рассказала, что дочка была в люльке, ее 7-летний брат зашел и увидел, что девочка мертвая лежит на полу.

При этом на теле малышки нашли ссадины. Сейчас мать и отца детей задержали и выясняют, как их дочка получила травмы. По некоторым данным, пара стоит на учете из-за злоупотребления спиртным. // Фото: FreerLaw/Depositphotos.com