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23 июля 2026
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Маркет

Баня - мать вторая: кости распарит, тело поправит

Магазин "Банный мир" более 10 лет занимается реализацией банных товаров и изделий - от печей и дымоходов до аксессуаров для бань и саун
логотип магазина банный мир

Магазин "Банный мир" действует на рынке с 2011 года и за это время зарекомендовал себя как надежный поставщик банных печей и саун, теплового оборудования и полного спектра товаров для бань и саун.

Баня и сауна уникальные места, в которых человек отдыхает душой и телом. Чтобы баня приносила удовольствие и пользу, важно правильно подобрать оборудование и материалы.  

Магазин «Банный мир» - официальный представитель завода «Теплодар».

Компания предлагает широкий ассортимент качественных товаров,  которые проверены временем и пользуются доверием у клиентов:

  • банные стальные печи
  • банные чугунные печи,
  • отопительные печи,
  • отопительные котлы
  • дымоходы
  • комплектующие
  • товары для бань и саун

Можно  самостоятельно выбрать и заказать любую печь для бани и сауны из каталога  и воспользоваться профессиональной консультацией менеджера магазина.  

Магазин "Банный мир"  поможет обеспечить комфорт и качество отдыха, превращая его в исчерпывающее и культурное занятие.

г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 20

8(8142)56-82-52

8-906-208-45-75

На правах рекламы. ООО"Банный мир",  ИНН 1001248373

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