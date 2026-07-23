Баня - мать вторая: кости распарит, тело поправит

Магазин "Банный мир" действует на рынке с 2011 года и за это время зарекомендовал себя как надежный поставщик банных печей и саун, теплового оборудования и полного спектра товаров для бань и саун.
Баня и сауна уникальные места, в которых человек отдыхает душой и телом. Чтобы баня приносила удовольствие и пользу, важно правильно подобрать оборудование и материалы.
Магазин «Банный мир» - официальный представитель завода «Теплодар».
Компания предлагает широкий ассортимент качественных товаров, которые проверены временем и пользуются доверием у клиентов:
- банные стальные печи
- банные чугунные печи,
- отопительные печи,
- отопительные котлы
- дымоходы
- комплектующие
- товары для бань и саун
Можно самостоятельно выбрать и заказать любую печь для бани и сауны из каталога и воспользоваться профессиональной консультацией менеджера магазина.
Магазин "Банный мир" поможет обеспечить комфорт и качество отдыха, превращая его в исчерпывающее и культурное занятие.
г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 20
8(8142)56-82-52
8-906-208-45-75
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