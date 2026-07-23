Баня - мать вторая: кости распарит, тело поправит

Магазин "Банный мир" более 10 лет занимается реализацией банных товаров и изделий - от печей и дымоходов до аксессуаров для бань и саун

Магазин "Банный мир" действует на рынке с 2011 года и за это время зарекомендовал себя как надежный поставщик банных печей и саун, теплового оборудования и полного спектра товаров для бань и саун.

Баня и сауна уникальные места, в которых человек отдыхает душой и телом. Чтобы баня приносила удовольствие и пользу, важно правильно подобрать оборудование и материалы.

Магазин «Банный мир» - официальный представитель завода «Теплодар».

Компания предлагает широкий ассортимент качественных товаров, которые проверены временем и пользуются доверием у клиентов:

банные стальные печи

банные чугунные печи,

отопительные печи,

отопительные котлы

дымоходы

комплектующие

товары для бань и саун

Можно самостоятельно выбрать и заказать любую печь для бани и сауны из каталога и воспользоваться профессиональной консультацией менеджера магазина.

Магазин "Банный мир" поможет обеспечить комфорт и качество отдыха, превращая его в исчерпывающее и культурное занятие.

г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 20

8(8142)56-82-52

8-906-208-45-75

На правах рекламы. ООО"Банный мир", ИНН 1001248373