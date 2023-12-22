Банк Уралсиб запустил оформление электронных закладных на новостройки

Новый сервис позволяет оформить и зарегистрировать электронную закладную онлайн всего за несколько минут

Банк Уралсиб запустил сервис оформления электронных закладных при ипотечном кредитовании квартиры в новостройке.

Новый сервис позволяет оформить и зарегистрировать электронную закладную онлайн всего за несколько минут. Электронная закладная подписывается без посещения банковского офиса – банк автоматически формирует и направляет документы клиенту для ознакомления и подписания через сервис «Госключ». Заемщик подписывает их в мобильном приложении, после чего пакет документов направляется на регистрацию в Росреестр и депозитарий.

Возможность оформления первичной электронной закладной – это еще один шаг в сторону внедрения инноваций для упрощения и повышения доступности банковских услуг для наших клиентов. Возможность для клиента бесплатно и дистанционно подписать электронные документы через системы дистанционного банковского обслуживания позволит банку увеличить количество электронных закладных и упростить процесс внесения изменений. Также клиенту не нужно будет оформлять закладную после завершения строительства, банк внесет все изменения самостоятельно,

– отметила руководитель Департамента розничных продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерина Резникова.

Сервис «Электронная закладная» Банка Уралсиб основан на ИТ-решении ГК SRG и запущен при методологической и технологической поддержке ДОМ.РФ.

Получить подробную информацию по оформлению электронной закладной и условиям ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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