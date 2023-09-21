Банк «Открытие»: 53% россиян хотели бы заняться частным бизнесом

По результатам опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 53% россиян заявили о готовности заняться частным предпринимательством (определенно да 23%, скорее да 30%). Чаще всего такой ответ давали жители Кавказа (60%), Приволжского федерального округа (59%), реже других – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Северо-Западного федерального округа (по 46%). Не хотели бы заниматься бизнесом 26% (скорее нет 17%, определенно нет 9%). В Москве и Московской области так ответили 33%, на Северном Кавказе лишь 12%. В настоящий момент занимаются бизнесом 5% опрошенных. Еще 4% были предпринимателями раньше.

41% считают благоприятными условия для ведения частного бизнеса в своем регионе (скорее да 32%, определенно да 9%). Чаще других так отвечали жители Южного федерального округа (46%), а также Москвы и Московской области (45%), реже других сибиряки (32%). При этом 39% назвали условия для ведения бизнеса в своем регионе неблагоприятными (скорее нет 26%, определенно нет 13%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

30% опрошенных готовы открыть бизнес в своем регионе в ближайшие год-два (скорее да 24%, определенно да 6%). Однако 52% не готовы к этому (скорее нет 25%, определенно нет 27%). Еще 18% затруднились с ответом.

Готовность открыть бизнес в другом регионе у россиян ниже, чем в своем. В другом регионе готовы стать предпринимателями в ближайшие год-два 18% (скорее да 14%, определенно да 4%). Не готовы 64% (скорее нет 29%, определенно нет 35%).

Популярность предпринимательства в нашей стране растет, возможность реализовать себя в бизнесе есть у каждого. Сейчас для развития собственного бизнеса в России есть хорошие возможности, и многие ими пользуются, запуская новые проекты в сфере розничной торговли, логистики и других отраслях,

— комментирует Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Отвечая на открытый вопрос об основных плюсах предпринимательства (можно было давать более одного варианта ответа), 52% назвали самостоятельное достижение целей, возможность превратить хобби в успешный бизнес, 46% - ощущение свободы и независимости, возможность выбирать, с кем, где и когда работать, 34% - больший доход, чем при найме на работу, 19% - свободное и полное использование денежных средств на свое усмотрение. По мнению 11%, в предпринимательстве нет никаких плюсов.

Среди препятствий к получению статуса индивидуального предпринимательства россияне называют сложную процедуру регистрации бизнеса (52%), необходимость отдавать часть дохода государству (46%), высокую ответственность, риск принять неправильное управленческое решение (34%), необходимость регулярно сдавать отчетность (19%). Меньшие доходы, чем при работе в найме, назвали 10%, доступность кредитования 6%.

Среди тех, кто хотел бы открыть свой бизнес, по 7% выбрали бы ИТ-направление и рестораны, кафе, общепит, 6% - производство товаров повседневного спроса, по 5% - онлайн и оффлайн образование, торговлю и параллельный импорт из стран СНГ, а также строительство и ремонт, 4% открыли бы салон красоты.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.