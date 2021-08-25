Автовокзал возобновил автобусные рейсы в Салми

Автовокзал Петрозаводска возобновил автобусные рейсы в Салми. Речь идет о маршруте №518 «Петрозаводск – Олонец - Салми». Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям, сообщает паблик автовокзала.

Еще одно нововведение коснется рейса №527 «Петрозаводск – Сегежа через Кондопогу, Медвежьегорск». С 28 августа изменится время отправления автобусов под этим номером.

Рейсы будут выполняться ежедневно. Из Петрозаводска автобус будет отъезжать в 8:00, прибывать в конечный пункт в 12:30. Обратно автобус будет отправляться в 14:15 и прибывать в столицу Карелии в 19:00. (фото Free-Photos, pixabay.com)