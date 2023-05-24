Автомобиль влетел в дерево после ДТП в центре Петрозаводска

Сегодня в 16:05 в центре Петрозаводска произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший в сторону площади Кирова, врезался в машину, выполнявшую левый поворот. После этого первое транспортное средство влетело в дерево.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, ГИБДД, пожарные. Обстоятельства ЧП выясняются. // Фото: скриншот видео CityLink