Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске

24 ноября в 19 часов на улице Максима Горького в Петрозаводске автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 25-летняя девушка-водитель при совершении поворота во двор наехала на 43-летнюю женщину.

В результате происшествия пешеход получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

В ГИБДД отметили, что в ноябре в Карелии в авариях пострадали 16 пешеходов, один погиб. Фото пресс-службы Госавтоинспекции