Автомобиль с прицепом попал в ДТП на Перевалке

Сегодня в 11:48 в Петрозаводске на пересечении улиц Чапаева и Ватутина произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль с прицепом при совершении левого поворота не успевает завершить маневр, и в него врезается машина, ехавшая прямо по улице Чапаева.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на этом перекрестке оказалось затруднено.