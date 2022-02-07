07 февраля 2022, 12:45
Автомобиль с прицепом попал в ДТП на Перевалке
Городская камера наблюдения запечатлела дорожный инцидент на улице Чапаева
Сегодня в 11:48 в Петрозаводске на пересечении улиц Чапаева и Ватутина произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль с прицепом при совершении левого поворота не успевает завершить маневр, и в него врезается машина, ехавшая прямо по улице Чапаева.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на этом перекрестке оказалось затруднено.