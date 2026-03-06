Автомобиль погибшего жителя Карелии отдали государству

В Пудожском районе суд обратил в доход государства бесхозный автомобиль. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в июле 2017 года местный житель попал в ДТП на своем автомобиле «Рено Сандеро» и погиб. Машина была признана вещественным доказательством по возбужденному уголовному делу и перемещена на территорию отдела полиции по Пудожскому району.

В дальнейшем уголовное дело было прекращено, а автомобиль никто из родственников мужчины забирать не стал, несмотря на неоднократные напоминания об этом сотрудников полиции. Супруга погибшего подтвердила суду отказ от транспортного средства.

В итоге суд принял решение обратить машину в собственность Российской Федерации и передать ее в управление Росимущества.

