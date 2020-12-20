Астрологи обещают сказочное время, но ненадолго

Первая половина этой недели – чудесное время, когда могут воплотиться в жизнь многие желания и мечты. Но для этого придется приложить некоторые усилия со своей стороны – как минимум, понять, чего вы по-настоящему хотите. Это благоприятный период и для личных взаимоотношений. Возрастёт доверие к любимому человеку, а сами отношения станут более тёплыми, душевными и комфортными. Новые знакомства и флирт сейчас тоже будут весьма успешными. Вторая половина недели может быть более напряжённой. На смену романтике придет суровая реальность. Жизнь начнет испытывать на прочность ваш характер, и если вы выстоите, то это время станет для вас продуктивным.

Источник: astro-ru.ru

Овны в начале недели смогут наладить взаимоотношения с друзьями. Вы поймете, что вас окружают достойные люди, готовые в трудную минуту прийти на помощь. Во второй половине недели вам понадобится умение ставить перед собой задачи и решать их, не забывая об интересах окружающих.

У Тельцов начало предновогодней недели может стать сказочным временем. Ваши желания будут исполняться как будто сами по себе. Во второй половине недели у вас появится стремление к саморазвитию. Возможно, вы почувствуете, что чего-то не знаете или что-то не умеете и захотите это исправить.

У Близнецов могут поменяться взгляды на жизнь. В течение этого периода вы сможете легче перенимать опыт, как в деловых, так и в личных взаимоотношениях. Во второй половине недели старайтесь избегать потенциально опасной деятельности и случайных интимных связей.

Раки смогут успешно решить вопросы, связанные со страхованием и безопасностью. В интимной жизни вы сможете реализовать некоторые из своих фантазий. Во второй половине недели ваши личные отношения могут стать более напряженными. Не исключено обострение борьбы за лидерство в паре.

У Львов первая половина недели станет прекрасным периодом в личных взаимоотношениях. Доверие и понимание внутри вашей пары усилится. Это время удачно и для новых знакомств, начала романов. Во второй половине недели вам рекомендуется упорно трудиться, но избегать суеты и спешки.

Девам стоит заняться своим здоровьем. Важно быть положительно настроенными, так как самовнушение сейчас играет очень большую роль. В течение второй половины этой недели вас ждет много творческих дел и занятий. Также в это время станет более интенсивным ваше общение с детьми.

Весам эта неделя принесет романтическое настроение. Вам захочется любви, новых увлечений. Если у вас есть близкий человек, то отношения станут более теплыми, нежными, романтичными. Если свою вторую половинку вы еще не встретили, то сейчас вам дается прекрасное время для флирта и знакомств.

Скорпионы в первой половине недели смогут заняться созданием уюта и комфорта в своем доме, налаживанием психологической атмосферы. Во второй половине недели вас ожидает много общения. Сейчас ваши слова будут значимы, а от данных обещаний отказываться будет очень не просто.

Стрельцы будут активно общаться, у вас появится способность хорошо чувствовать своего собеседника, угадывать его мысли. Благоприятными окажутся короткие поездки, прогулки, а также активный отдых на природе. Во второй половине недели больше внимания придется уделить финансовым вопросам.

Козерогов ждет успех в любых делах, связанных с деньгами. Сейчас у вас появится чутье, которое поможет принимать верные решения, оказываться в нужном месте и в нужное время. Этот период будет удачен и для совершения покупок. При выборе подарков близким лучше полагаться на свою интуицию.

У Водолеев заметно усилится интуиция. Это поможет вам строить новые планы, которые станут весьма эффективными. Со стороны может показаться, что вы предвидели, как будет развиваться ситуация. В конце недели стоит отказаться от участия в авантюрах и общения с незнакомыми людьми.

У Рыб этот период прекрасно подходит для отдыха и релаксации. Сейчас вам лучше провести больше времени наедине с собой и своими мыслями. Это хорошее время для посещения сауны, бассейна, массажа. Вас могут настигнуть приятные воспоминания из прошлого, не стоит этому противиться. (фото: gmzona.ru)