Александр Мосейчук из Карелии погиб в ходе СВО

В зоне проведения спецоперации погиб житель Кондопоги Александр Мосейчук. Об этом в понедельник сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет 14 марта в 11 часов в сквере воинской славы возле Дворца искусств. Перед этим пройдет отпевание бойца.

Глава района выразил соболезнования родным и близким Александра Мосейчука.

Напомним, сегодня, 13 марта, в Кондопоге простились с погибшим на СВО жителем города Андреем Никитиным. // Фото: unsplash.com, vk.com/id758304909