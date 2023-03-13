13 марта 2023, 17:36
Александр Мосейчук из Карелии погиб в ходе СВО
Глава Кондопожского района сообщил о гибели земляка в зоне спецоперации
В зоне проведения спецоперации погиб житель Кондопоги Александр Мосейчук. Об этом в понедельник сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.
Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет 14 марта в 11 часов в сквере воинской славы возле Дворца искусств. Перед этим пройдет отпевание бойца.
Глава района выразил соболезнования родным и близким Александра Мосейчука.
Напомним, сегодня, 13 марта, в Кондопоге простились с погибшим на СВО жителем города Андреем Никитиным. // Фото: unsplash.com, vk.com/id758304909