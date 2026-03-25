Звезду турецкого сериала арестуют по делу о наркотиках

32-летнюю исполнительницу главной роли в турецком сериале «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел собираются арестовать. Ордер на арест выдал суд. Актрису подозревают в употреблении запрещенных веществ. Актриса сейчас находится за границей и следит за новостями. Звезда сериала обещала прийти на допрос по возвращению в страну. Актриса написала в соцсети, что любит страну, доверяет государству и правосудию, верит, что ситуация прояснится.

В последнее время в Турции проходят крупные антинаркотические операции. По делу о наркотиках задержаны 14 человек, еще двое в розыске.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah, среди задержанных - члены одной из самых богатейших семей страны, бывший президент футбольного клуба «Галатасарай» и другие.