25 марта 2026, 14:15
Звезду турецкого сериала арестуют по делу о наркотиках
Суд выдал ордер на арест 32-летней Ханде Эрчел
32-летнюю исполнительницу главной роли в турецком сериале «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел собираются арестовать. Ордер на арест выдал суд. Актрису подозревают в употреблении запрещенных веществ. Актриса сейчас находится за границей и следит за новостями. Звезда сериала обещала прийти на допрос по возвращению в страну. Актриса написала в соцсети, что любит страну, доверяет государству и правосудию, верит, что ситуация прояснится.
В последнее время в Турции проходят крупные антинаркотические операции. По делу о наркотиках задержаны 14 человек, еще двое в розыске.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah, среди задержанных - члены одной из самых богатейших семей страны, бывший президент футбольного клуба «Галатасарай» и другие.