В Карелии создается кернохранилище

Институт геологии КарНЦ РАН создает кернохранилище – архив образцов горных пород из месторождений Карелии, сообщили в пресс-службе научного учреждения.

В настоящее время кернохранилище Института геологии КарНЦ РАН содержит образцы породы из Кондопожского, Муезерского, Пудожского, Сортавальского районов и Костомукшского железнорудного месторождения – всего более 17 километров кернов.

«Геологическое кернохранилище – нетипичная история для научных организаций. Как правило, сохранением кернов занимается государство или крупные добывающие компании. Так, Центральное кернохранилище Республики Карелия находится в ведении Министерства по природопользованию и экологии РК»,

«Библиотека» кернов (проба цилиндрической формы, извлеченная из скважины с помощью бурения. – Прим. редакции) призвана помочь ученым Карелии и других регионов эффективно и комплексно изучать классические рудные и безрудные объекты республики, реконструировать облик ранней Земли и условия образования ценных минералов, а также решать фундаментальные задачи геологии и геохимии.

Кернохранилище располагается в отдельном помещении на территории Агробиологической станции КарНЦ РАН.