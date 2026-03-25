Тахограф «подвел» жителя Карелии

Инспекторы ДПС выявили нарушителя на 629-м километре трассы А-119 «Вологда — Медвежьегорск», сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным источника, в ходе проверки грузового автомобиля Volvo FH с прицепом установлено, что водитель, житель Сегежи 1989 года рождения, нарушил правила использования тахографа.

отношении водителя был составлен протокол. Мужчине грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Напомним, до 27 марта в Карелии проходит рейд «Безопасный грузовой автомобиль».