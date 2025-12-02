Знакомство на танцах привело жителей Карелии в ЗАГС

«Золотую» свадьбу отметили супруги Пётр и Вера Домашич из посёлка Кааламо в Сортавальском округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пётр Степанович родился на Украине и проходил срочную службу в Карелии. Вера Валентиновна приехала в республику ребёнком вместе с родителями.

Будущие супруги познакомились в 1974 году на танцах в клубе воинской части, в которой служил Пётр Домашич. Спустя год пара заключила брак. В семье родилось четверо детей, 13 внуков и 3 правнука.

