21 марта 2020, 00:00
Мир

Злоумышленник угнал грузовик, набитый туалетной бумагой

Американская полиция проследила за угнанным грузовиком, в котором находилось более восьми тонн бумажных товаров

В США внимание полиции привлек грузовик, нарушивший ПДД на одной из магистралей.

Проследовав за транспортным средством, стражи порядка Северной Каролины выяснили, что машина в угоне. Внутри грузовика оказалось более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец, передает «Лента.ру».

В полиции решили не раскрывать имя водителя, так как  «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».

По данным СМИ, в последние дни США столкнулись с повышенным спросом на туалетную бумагу. Многие граждане из-за дефицита даже перешли на биде.

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туалетная бумага
Угон
США
грузовик