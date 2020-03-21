Злоумышленник угнал грузовик, набитый туалетной бумагой

В США внимание полиции привлек грузовик, нарушивший ПДД на одной из магистралей.

Проследовав за транспортным средством, стражи порядка Северной Каролины выяснили, что машина в угоне. Внутри грузовика оказалось более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец, передает «Лента.ру».

В полиции решили не раскрывать имя водителя, так как «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».

По данным СМИ, в последние дни США столкнулись с повышенным спросом на туалетную бумагу. Многие граждане из-за дефицита даже перешли на биде.