Одна из старейших жительниц Великобритании раскрыла секрет долголетия

Перешагнувшие столетний порог жители планеты продолжают делиться секретами своего долголетия. В середине марта британка отметила свой 105-й день рождения. Праздник состоялся в пабе в кругу друзей и родных. По случаю дня рождения она позволила себе бокал вина.

По словам одной из старейших жительниц Великобритании, за годы жизни она повидала многое, риск подхватить коронавирус ее не пугает, передает «Лента.ру». Секрет долголетия, по ее словам, в том, чтобы идти в ногу со временем.

Женщина ест здоровую пищу, в ее рационе много овощей. Также англичанка еще сама может приготовить еду.

Несмотря на возраст, перенесенный инсульт и больную руку, женщина не хочет перебираться в дом престарелых. Дома за ней присматривают сиделки, которые навещают ее трижды в день.

Фото: lenta.ru