Живую изгородь петрозаводского бульвара пересадят

С началом работ по благоустройству Левашовского бульвара в администрацию Петрозаводска стали обращаться горожане с просьбой сохранить кусты живой изгороди, которые подрядчик при демонтаже бордюрного камня засыпал землей. На место выехали специалисты Управления благоустройства и экологии.

«Ни один куст не поврежден»,

- заявили они после осмотра зеленых насаждений.

Но местные жители сообщили о повышенном пылеобразовании при производстве работ, что наносит ущерб растениям.

«Согласно проекту кусты живой изгороди, которые росли вдоль проезжей части, пересадят группами на самом Левашовском бульваре, поскольку в этих местах запланировано устройство узкой мощеной дорожки для того, чтобы люди выходили из припаркованных машин, не вытаптывая газон»,

- ответили в Управлении благоустройства и экологии.

При этом подрядчику было выдано предписание сначала пересадить кусты, а только потом проводить необходимые работы. Кроме того, если требование не будет исполнено, то последуют штрафные санкции.

Напомним, в рамках программы по благоустройству Левашовского бульвара – от Онежской набережной до улицы Дзержинского – планируется замостить пешеходную зону бело-розовым гранитом, установить 14 новых скамеек с чугунным основанием и урн, а также заменить плафоны на всех фонарных столбах. Кроме того, в рамках благоустройства на бульваре спилят 40 аварийных деревьев и высадят 200 саженцев липы, ели, яблони, боярышника и клена. Фото: istockphoto.