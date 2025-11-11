11 ноября 2025, 09:52
Жителей Карелии предупредили о взрывах и призвали к спокойствию
Взрывные работы пройдут на карьере в Кондопожском районе
Фото: freepik
В четверг, 13 ноября, в Кондопожском районе пройдут взрывные работы. Об этом предупреждает паблик администрации района.
По данным источника, взрывы прогремят на карьере в населенном пункте Новый Поселок. Работы запланированы на период с 13 до 19 часов. Местных жителей попросили сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось о том, что знаменитый вулкан в Гирвасе очень хорошо благоустроили.