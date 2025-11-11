Жителей Карелии предупредили о взрывах и призвали к спокойствию

В четверг, 13 ноября, в Кондопожском районе пройдут взрывные работы. Об этом предупреждает паблик администрации района.

По данным источника, взрывы прогремят на карьере в населенном пункте Новый Поселок. Работы запланированы на период с 13 до 19 часов. Местных жителей попросили сохранять спокойствие.

