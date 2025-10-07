07 октября 2025, 06:30
Жителей Карелии предупредили о тумане 7 октября
До плюс 14 градусов тепла ожидается сегодня в республике
фото: freepik
В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +9, +14.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Суоярви, Медвежьегорске, Калевале днем +11;
В Кондопоге днем +12;
В Олонце, Пудоже днем +13;
В Сегеже, Сортавале днем +12.