Жителей Карелии предупредили о тумане 7 октября

В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +10, +12, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +9, +14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Суоярви, Медвежьегорске, Калевале днем +11;

В Кондопоге днем +12;

В Олонце, Пудоже днем +13;

В Сегеже, Сортавале днем +12.