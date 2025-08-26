26 августа 2025, 14:52
Жителей Карелии предупредили о громких работах
В Кондопожском районе прогремят взрывы на карьере
Фото: freepik
В четверг, 28 августа, в Кондопожском районе пройдут взрывные работы. Соответствующее предупреждение публикует паблик администрации района.
По данным источника, работы будут проведены на карьере месторождения «Суна». Предположительно они состоятся с 9:00 до 20:00. Перед взрывами будет слышна сирена, также будут запущены сигнальные ракеты.
Людям запретят находиться в опасной зоне в радиусе 500 метров. Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие.
В последний раз взрывы на месторождении «Суна» гремели 19 августа.