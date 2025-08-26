Жителей Карелии предупредили о громких работах

В четверг, 28 августа, в Кондопожском районе пройдут взрывные работы. Соответствующее предупреждение публикует паблик администрации района.

По данным источника, работы будут проведены на карьере месторождения «Суна». Предположительно они состоятся с 9:00 до 20:00. Перед взрывами будет слышна сирена, также будут запущены сигнальные ракеты.

Людям запретят находиться в опасной зоне в радиусе 500 метров. Жителей и гостей района просят сохранять спокойствие.

В последний раз взрывы на месторождении «Суна» гремели 19 августа.