Жителей аварийных домов заставляют платить за капитальный ремонт 

Текст и фото: Антонина Кябелева

В Карелии уже не первый случай, когда дом, недавно переживший капитальный ремонт, окончательно теряет свои «полезные свойства». Возмутительно, когда после капремонта, на который была истрачена кругленькая сумма, дом признается аварийным. Но еще более возмутительно, когда собственникам квартир в доме, официально признанным аварийным, продолжают начислять взносы за капитальный ремонт.

Владимир Силкин оказался именно в такой ситуации. В его собственности находится квартира в небольшом деревянном доме, расположенном в Олонце на улице Ленина, 4. В 2017 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на то, что по законодательству жители аварийных домов не должны платить за капремонт, с мая 2018 года Фонд капремонта Карелии возобновил начисление взносов собственникам дома на Ленина, 4.



Силкин несколько лет пытается добиться отмены несправедливых, с его точки зрения, поборов. Прошел через суды, отправил тонны обращений в различные инстанции. Но в результате столкнулся со стеной, которую не пробить никакими силами. Мужчина убежден, что если бы капитальный ремонт сделали не столь халтурно, то дом на улице Ленина мог бы простоять еще очень долго.

Дом в Олонце был одним из первых в республике, где собственники приняли предложение регионального оператора, быстро провели собрание и дали согласие на проведение ремонта. Собрание собственников состоялось в мае 2015 года.

- Обследование проводила компания «Инжтехстрой». Мы согласовали заключение и сметную документацию. Тогда речь шла о сумме более 5 миллионов рублей,

- рассказал Силкин.

Но затем гражданам растолковали, что, так как дом всего 8-квартирный, то гражданам до конца программы капремонта не выплатить 5 миллионов рублей. Нужно было либо соглашаться на двойное увеличение платы за капремонт, либо «втискиваться» в 2,4 миллиона рублей, которые, по расчетам фонда, дом сможет собрать до 2044 года. Жильцы согласились на более скромную сумму с условием, что обязательно будут отремонтированы фундамент, кровля и фасад.

- И на этом все наше общение закончилось. Больше с нами фонд не работал. На все наши вопросы и претензии во время проведения работ мы не получали никаких ответов,

- сказал Силкин.

Фонд провел конкурс и заключил договор с ООО «СпецТехСтрой». Летом 2016 компания приступила к исполнению контракта. Владимир Силкин утверждает, что качество проведенных работ было отвратительное, а фундамента строители вообще не касались. Несмотря на низкое качество работ, Владимира Силкина все же уговорили подписать акт выполненных работ.

- В 2017 году после завершения капитального ремонта дом просел. У всех перекосило двери, они вообще перестали закрываться. Лучше бы ничего с нашим домом не делали и не тратили наши деньги,

- рассказал Силкин.

В отчаянии граждане собрали около 30 тысяч рублей, и в 2017 году заказали обследование дома у компании ООО «КРОНОС — Карелия». Согласно заключению, дом с учетом проведенных работ по капитальному ремонту находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни проживающих в нем граждан. На основании этого заключения в сентябре 2017 года олонецкая администрация признала дом аварийным и подлежащим сносу. Так как граждане, проживающие в аварийных домах, освобождаются от уплаты взносов в фонд капремонта, с октября 2017 года жильцы дома по улице Ленина, 4 перестали получать квитанции об уплате взносов. Однако в мае 2018 года с них вновь стали требовать платить за капремонт.

Логика фонда капремонта заключается в том, что раз работы были проведены, то граждане обязаны их оплатить. Так сказать, несмотря ни на что. Несмотря на то, что дом после капремонта почти рухнул, а жить в нем стало опасно. На то, что именно фонд обязан был контролировать подрядную организацию и следить за качеством проводимых работ. На то, что никому не нужен фонд, который организует работы так, что после их завершения в доме страшно жить. Владимиру Силкину показалось верхом несправедливости, что за такой вот "капитальный ремонт" он должен расплачиваться из собственного кармана. Он обратился с иском в суд с просьбой отменить начисление взносов за капремонт.

Петрозаводский городской суд встал на сторону истца. Суд принял во внимание тот факт, что фонд капремонта при первоначальном обследовании здания даже не ставил перед ООО «Инжтехстрой» вопрос об аварийности дома. Другими словами, фонд так организовал обследование и ремонт здания, что дом оказался непригодным для проживания. И кто, позвольте спросить, должен оплатить подобную деятельность? Судя по решению Петрозаводского городского суда, расплачиваться за подобный результат жильцы дома точно не должны.

Суд первой инстанции удовлетворил иск Силкина и отменил начисление взносов за капремонт.

В Верховном суде Карелии на эту ситуацию посмотрели совсем другими взглядом. Верховный суд РК отметил решение первой инстанции и отказал Силкину в удовлетворении его исковых требований. В судебном решении подробно приводятся доводы фонда капремонта. Некоторые из них выглядят как издевательство.

- Несмотря на признание многоквартирного дома аварийным в период до расселения дома (который может достигать до пяти лет) собственники помещений имеют возможность в полной мере пользоваться результатами выполненных ремонтных работ, которые существенно улучшают качество проживания в доме,

- это один из самых ярких аргументов, которые фонд привел в защиту своей позиции.

В общем, живите и наслаждайтесь «результатами выполненных ремонтных работ». Радуйтесь, что дом перекосило, что двери заклинило, что в квартирах опасно жить. И исправно перечисляйте за это деньги в фонд капремонта, который организовал все эти улучшения.

Верховный суд Карелии пришел к выводу, что раз капремонт проведен с согласия собственников, а здание было признано аварийным уже после проведения работ, то региональный оператор вправе производить начисление взносов «до полного погашения стоимости выполненных работ».

Владимир Силкин попробовал оспорить это решение в кассационной инстанции, но получил отказ с мотивировкой, что для этого нет оснований. Так что ему еще не один год придется из собственного кармана оплачивать «результаты выполненных ремонтных работ».

Жители Олонца, пережившие халтурный капремонт с длительными материальными последствиями, не одиноки. Кондопожане, проживающие в доме на улице Шежемского,18, несколько лет назад пережили очень похожую историю.

В ноябре 2016 года жители деревянного двухэтажного дома с удивлением обнаружили, что их здание стали ремонтировать. Так как большинство квартир находится в муниципальной собственности, то чиновники кондопожской администрации, согласовывая планы фонда, мнением жильцов особо не интересовались. На глазах у жильцов полусгнившие стены «усиливали» мокрым утеплителем, а люди ничего не могли противопоставить такому капремонту. В результате за 2 миллиона рублей людям так «улучшили» условия проживания, что они через суд добились признания дома аварийным.

Тем не менее, фонд продолжил начислять собственникам квартир аварийного дома взносы за капремонт. Наталья Карачева посчитала, что несправедливо требовать от граждан оплачивать чужую халтуру, и подала иск в суд. Петрозаводский городской суд обязал фонд прекратить начислять истице взносы и вернуть ей 3,8 тысячи рублей, которые женщине пришлось уплатить после присвоения дому статуса аварийного. Однако Верховный суд Карелии отменил это решение, встав на сторону фонда капремонта.

Для кондопожан это решение стало настоящим шоком. Они долго не могли поверить, что Верховный суд Карелии фактически узаконил откровенную халтуру под эгидой фонда, за которую обязали платить граждан. Получается, что мы все находимся в зоне риска. В ситуации полной безнаказанности, получившей одобрение в судебной инстанции, перед жителями республики всегда будет маячить невеселая перспектива оказаться на «оборотной стороне» капитального ремонта.