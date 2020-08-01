Житель Сортавалы пойдет под суд за пьяную езду

В Сортавальском районе мужчина 1986 года рождения, управлял автомобилем ВАЗ-21093 в состоянии опьянения, сообщает карельская ГИБДД.

Инспекторы ДПС пресекли нарушение. Автомобиль любителя огненной воды помещен на специализированную стоянку, а сам нарушитель дожидается решения суда.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем! Если отдых выходного дня планируется провести с алкоголем, откажитесь от управления автотранспортом.

Так будет сэкономлена существенная сумма денег (30000 рублей), не лишитесь водительских прав и, главное, избежите трагических последствий пьяного вождения.