Вор-рецидивист попался на краже мяса и масла из магазина Петрозаводска
В начале июля в дежурную часть полиции по Петрозаводску поступило сообщение от администрации сетевого магазина на Ключевой, сообщает МВД по РК.
При просмотре записей камер видеонаблюдения был выявлен факт кражи мясных продуктов и подсолнечного масла. Ущерб превысил 2500 рублей.
Вскоре в полицию поступило сообщение о преступлении, где фигурировал схожий по приметам злоумышленник. В этом случае из торговой точки на Древлянке он похитил продукты на сумму свыше 3000 рублей.
Полицейские установили подозреваемого в совершении данных противоправных деяний. Им оказался 53-летний житель Петрозаводска, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.
По фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.