Вор-рецидивист попался на краже мяса и масла из магазина Петрозаводска

В начале июля в дежурную часть полиции по Петрозаводску поступило сообщение от администрации сетевого магазина на Ключевой, сообщает МВД по РК.

При просмотре записей камер видеонаблюдения был выявлен факт кражи мясных продуктов и подсолнечного масла. Ущерб превысил 2500 рублей.

Вскоре в полицию поступило сообщение о преступлении, где фигурировал схожий по приметам злоумышленник. В этом случае из торговой точки на Древлянке он похитил продукты на сумму свыше 3000 рублей.

Полицейские установили подозреваемого в совершении данных противоправных деяний. Им оказался 53-летний житель Петрозаводска, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.