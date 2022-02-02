Житель Петрозаводска разбил автомобиль бывшей жены

В полицию Петрозаводска январской ночью обратилась 38-летняя горожанка. Женщина рассказала, что повреждено принадлежащее ей имущество, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Петрозаводчанка пояснила, что бывший муж разбил лобовое стекло ее автомобиля. Полицейские нашли 40-летнего подозреваемого в соседних дворах. Мужчина был пьян.

После оформления административного протокола горожанина поместили в спецприемник для задержанных. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. Фото pixabay.com/Fleimax