Житель Карелии украл накопления своего знакомого

В полицию Костомукши обратился местный житель. Он рассказал, что с его счета пропали деньги - 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 25-летний приятель падчерицы потерпевшего. Мужчина часто бывал в доме, иногда помогал отчиму своей подруги выполнять операции в телефоне и знал все пароли. В один из дней он взял телефон без спроса и перевел на сторонние счета чужие деньги. Затем он присвоил средства себе и потратил их на покупку бытовой техники и азартные игры.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.