Житель Карелии неласково обошелся с подругой и пойдет под суд

В полицию Пряжинского района обратились медики. Работники скорой оказали помощь женщине, которую ударил знакомый, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что пострадавшая гостила у 51-летнего приятеля. В процессе застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Тогда хозяин взял кочергу и ударил ей подругу по голове. Та получила сильное рассечение, испугалась и обратилась к медикам. Госпитализация ей не потребовалась, травма была квалифицирована как легкий вред здоровью.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

