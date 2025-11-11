11 ноября 2025, 09:14
Житель Карелии неласково обошелся с подругой и пойдет под суд
Мужчина из Пряжинского района подозревается в преступлении против личности
Фото: freepik
В полицию Пряжинского района обратились медики. Работники скорой оказали помощь женщине, которую ударил знакомый, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что пострадавшая гостила у 51-летнего приятеля. В процессе застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Тогда хозяин взял кочергу и ударил ей подругу по голове. Та получила сильное рассечение, испугалась и обратилась к медикам. Госпитализация ей не потребовалась, травма была квалифицирована как легкий вред здоровью.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
