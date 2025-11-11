В Карелии бизнесмена судят за мошенничество с грантами Минсельхоза

Суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и легализации более 110 миллионов рублей. Под суд пойдет предприниматель Максим Сорокин.

По официальной версии следователей, с 2020-го по 2022 год Сорокин с соучастниками подговаривал людей регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и участвовать в конкурсах карельского Минсельхоза на предоставление грантов и субсидий для поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

Таким способом был причинен ущерб в размере более 130 млн рублей. Часть денег – более 110 млн рублей Сорокин и его сообщники легализовали путем финансовых операций и других сделок. Расследование уголовных дел в отношении сообщников продолжается.

В феврале 2025 года бывшего главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова приговорили к 15 годам колонии и штрафу в размере 106,4 млн рублей за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Обвинение бывшего министра касалось незаконной выдачи грантов по государственной программе «Агростартап», целью которой была помощь начинающим фермерам.