Житель Карелии напился и разнес автомобиль своего обидчика

В полицию Олонца обратился 53-летний мужчина. Он рассказал, что услышал сработавшую сигнализацию своей машины, выглянул в окно и увидел, как некий человек крушит автомобиль листом фанеры. Ущерб был оценен в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 25-летний житель Петрозаводска. Мужчина рассказал, что приехал на малую родину, чтобы повидаться с друзьями. После употребления алкоголя молодой человек вспомнил о ссоре, которая произошла между ним и собственником автомобиля несколько лет назад, и решил поквитаться.

По факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото: pixabay.com/diegoparra