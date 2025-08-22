Житель Карелии лишился автомобиля из-за пьяной езды

В Прионежском районе вынесен приговор 27-летнему мужчине. Его обвиняли в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в марте этого года дорожные полицейские остановили автомобиль Kia Rio, которым управлял мужчина. Он имел явные признаки опьянения. Выяснилось, что в январе его лишили прав за пьяную езду.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Автомобиль осужденного изъят в пользу государства.