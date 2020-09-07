Жильцы старой деревяшки в Петрозаводске подарили себе пляж с пальмой

Жильцы деревянных домов частенько не надеются добиться каких-либо благ от коммунальщиков или городских властей, если их жилища требуют ремонта. Так было и ровно 20 лет назад — в те годы, о которых мы ведем речь в нашей рубрике. Если в твоем старом доме что-то пошло не так, у квартирантов оставалось два пути: либо ждать милостей от властей, либо взяться за дело самим. Такой способ опробовали жильцы дома №6 по улице Восточной, что в Пятом поселке.

Бабушка Римма жила в этом дому уже 37 лет. Дом был гораздо старше. И он не входил в число тех, которые назывались официально «ветхим фондом». Расселения, подарков в виде новых квартир или капитального ремонта здесь не ждали. Но на жизнь не жаловались. На памяти бабушки Риммы был лишь один ремонт — за 26 лет до этого. Тогда дом принадлежал железной дороге, но хозяин у дома сменился. «Теперь передали этот дом в город, - рассказывала неунывающая пенсионерка. - Они собирались побелить коридор. Но не побелили». Поэтому пришлось хозяйственной бабушке Римме, ее дочке и внукам взяться за дело самим. Начали они ремонт со своей квартиры, ухнули все дочкины отпускные. А затем решили и подъезд оставшимися красками обновить: «Дочка у меня, как говорится, на все руки мастер, все умеет. Рисуют, красят, мажут. Одна соседка банку краски дала. Она старенькая, на пенсии, не может красить сама. Напротив одна тоже принимала участие».

Вообще, всю жизнь бабушка Римма в одиночку ухаживала за общественными владениями. Мыла коридор, обустраивала клумбы и палисадник. В 2000 году удалось столик выкрасить и дверь поправить. Посетовала только, что несмотря на сторожевую собаку, раму из подъезда все таки украли. Но главная гордость бабушки Риммы — стены в подъезде. Кто зайдет — ахнет. И кораблики, и дельфины, и пальмы. Настоящий курорт! На юге, правда, бабушка Римма не была давно: «Ой, да где ж нам теперь на маленькой пенсии на юг ездить. Я один раз за всю жизнь была. Всего один раз». Так что южные океанические пейзажи с пальмами на своих стенках в подъезде — это все, что могла себе позволить неунывающая бабушка Римма. Мечтала она, что все-таки найдется краска, чтобы выкрасить полы в подъезде, родном и единственном. Другого не будет. «Квартиры нам не дадут. Не дождаться новой. Я уже рукой махнула, живем в «деревяшке» тут. Наверное, и умирать нам тут», - сказала и улыбнулась.

На карте города до сих пор сохраняется дом по адресу ул.Восточная, 6. Интересно, сохранились ли рисунки за двадцать лет? А возможно, там появились новые? Пишите в комментариях, если знаете!

В 2000 году Петрозаводский государственный университет отметил 60 лет со дня образования. Более семисот человек преподавателей ежегодно обучали тогда в этих стенах более 10 тысяч студентов. К юбилею этого славного учебного заведения была подготовлена праздничная программа, которая растянулась на много дней. Лучшим подарком к юбилею ПетрГУ был в том году общий конкурс — 4 человека на место. Это показатель авторитетности вуза, во-первых. А во-вторых, увеличение спроса на высшее образование. Приходилось переживать вузу нелегкие времена. За шесть десятков лет вуз подготовил немалое количество специалистов, покрыв потребности в профессиональных кадрах не только Карелии, но и всего Северо-запада. Столичные жители тоже были не прочь пройти у нас учебный курс.

«Очень много абитуриентов из Ленинградской области, поскольку, скажу не хвастаясь, у нас дешевле учиться, а качество образования у нас во всяком случае не хуже, чем в Санкт-Петербурге», - сообщил Виктор Васильев, ректор ПетрГУ.

В среднем стоимость обучения в столицах составляла 5 тысяч долларов в год. Это в десять раз больше, чем в провинциальных вузах, хотя ПетрГУ по уровню учебной подготовки и по тех.оснащенности уже имел статус федерального. В те годы педагогический состав университета насчитывал 700 человек. Из них 70 — доктора наук и профессора, 50 — кандидаты наук и доценты. Высшая школа трудилась в три смены. Начиная с 8 утра и до 11 вечера. Тринадцать с половиной тысяч человек ежегодно посещали ПетрГУ, и помещение главного корпуса эксплуатировалось весьма интенсивно. Поэтому как раз в тот год главный корпус начали ремонтировать.

Администрация, видимо, посчитала, что качеству обучения и связям с европейскими вузами должны соответствовать отремонтированные по евростандарту помещения университета. А также фасад одного из самых представительных зданий города. Как и положено высшей школе, университет довольно быстро реагировал на запросы рынка труда открытием новых факультетов: «Ежегодно университет выпускает более тысячи специалистов. Но практически не один из них не является безработным. Они будучи еще в стенах университета находят себе работу». Работу находили как в крупных промышленных предприятиях, так и в малом и среднем бизнесе. При этом только 30% при трудоустройстве пользовались вакансиями, предложенными университетом.

Остальные 70% поисками работы занимались самостоятельно. Что касается новых профессий, то это не только имеющие рыночный спрос специальности. Кафедра карельского и вепсского языков, а также грядущий курс по религии имели большое культурологическое значение. Из-за чего не переставали быть менее популярными и востребованными. Более того: курс теологии со времен средневековья считался самой что ни на есть университетской специальностью.

Таким было 7 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: oblgazeta.ru