Женщина выпала из окна 22-го этажа в Ленобласти

В Ленинградской области женщина выпала из окна 22-го этажа и погибла. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, трагедия произошла в Новосаратовке. Отмечается, что прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть пострадавшей.

У женщины остался 15-летний сын. Ее мужа весной приговорили к лишению свободы за распространение наркотиков. Сообщается, что погибшая находилась в депрессии в последнее время.

