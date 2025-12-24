Таможенники задержали россиянина за контрабанду кораллов

В международном аэропорту имени Г.С. Титова алтайская таможня пресекла попытку незаконного ввоза редких морских обитателей, сообщает «МК на Алтае».

В багаже 54-летнего жителя Барнаула, возвращавшегося из Вьетнама, таможенники обнаружили и изъяли 16 фрагментов кораллов. Экзотические сувениры являются шестилучевыми кораллами отряда мадрепоровых и находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Провоз редких морских обитателей через границу допускается только при наличии специальных документов с обязательным декларированием.

Турист сообщил, что не знал о строгих правилах провоза кораллов. В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях.