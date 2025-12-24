Спортивная школа получила сигнал об угрозе теракта в Карелии

В Суоярви в местную спортивную школу поступила информация о возможной террористической угрозе. Об этом сообщает паблик образовательного учреждения.

В связи с возникшей угрозой сегодня, 24 декабря, объекты Суоярвской спортивной школы, а именно бассейн, ФОК и лыжная база, закрыты до выяснения обстоятельств.

Горожан призвали следить за дальнейшей информацией. Подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось о том, что СК начал проверку после несчастного случая в Приладожье.