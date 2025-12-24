24 декабря 2025, 13:10
Спортивная школа получила сигнал об угрозе теракта в Карелии
Объекты спортивной школы Суоярви временно закрыты
Фото: МВД по РК
В Суоярви в местную спортивную школу поступила информация о возможной террористической угрозе. Об этом сообщает паблик образовательного учреждения.
В связи с возникшей угрозой сегодня, 24 декабря, объекты Суоярвской спортивной школы, а именно бассейн, ФОК и лыжная база, закрыты до выяснения обстоятельств.
Горожан призвали следить за дальнейшей информацией. Подробности происшествия не приводятся.
