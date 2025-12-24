Пешеходам в районе Петрозаводска станет комфортнее передвигаться

На Соломенской улице в Петрозаводске в следующем году появится тротуар, об этом сообщили в Петросовете.

На строительство элемента дороги выделено 4 миллиона 150 тысяч рублей.

Тротуар пройдёт вдоль всей Соломенской улицы и спуска на Гористой улице. Построить его намерены со стороны жилых домов. Соломенская улица связывает школу № 7 и филиал поликлиники, по ней жители района попадают на Соломенский лесозавод, в магазин и банк.

